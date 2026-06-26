اتهامات باستغلال المال العام.. وثائق جديدة عن تجديد منزل نتنياهو في قيسارية

كشف الصحفي الإسرائيلي أوري مسغاف عن وثائق وصور جديدة قال إنها توثق أعمال ترميم وتجديد واسعة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة قيسارية، بعد أن ظل خاليا لنحو عامين إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة أصاب فناء المنزل.

ووفقًا لما نشره مسغاف، شهد المنزل خلال الأسبوع الماضي دخول شاحنات محملة بمواد بناء ثقيلة، إلى جانب أعمال رصف وترميم وحماية للمبنى، بالتزامن مع مثوله أمام المحكمة في دعوى تشهير رفعها ضده نتنياهو.

التحديثات في منزل نتنياهو

ووجّه مسغاف انتقادات حادة للحكومة، مدعيًا أن أموال الدولة تُستخدم في تمويل أعمال تجديد وتحسين منزل نتنياهو الخاص، واصفًا ذلك بأنه "انتهاك للقانون". كما كتب عبر حسابه أن أعمال البناء لا تزال مستمرة، متعهدًا بنشر مزيد من التفاصيل والوثائق خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه حالة الجدل داخل إسرائيل بشأن الإنفاق على المقرات والممتلكات الخاصة برئيس الوزراء، وسط انتقادات من معارضين يطالبون بمزيد من الشفافية حول مصادر تمويل أعمال الترميم.