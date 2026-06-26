منتخب أستراليا يتأهل لدور الـ٣٢ بكأس العالم بتعادله السلبي مع باراجواي

تأهل منتخب استراليا لدور الـ٣٢ بالمونديال ،بتعادله السلبي مع منتخب باراجواي في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم/ الجمعة / علي ملعب ليفي ستاديوم في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وقدم منتخبا استراليا وباراجواي مباراة حماسية علي الرغم من عدم تسجيل اهداف ، وكان منتخب إستراليا الأفضل نسبيا من باراجواي ، وأضاع العديد من الفرص الخطيرة ،فيما هاجم منتخب باراجواي مرمي استراليا قليلا ،لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وكان منتخب استراليا انتصر في الجولة الأولى علي المنتخب التركي بهدفين نظيفين، وخسر في الجولة الثانية بنفس النتيجة أمام أمريكا، ليرفع رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثاني ، ليتأهل لدور الـ٣٢ ويواجه وصيف المجموعة السابعة والتي تضم مصر وبلجيكا وايران ونيوزيلندا.

في المقابل تلقي منتخب باراجواي هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى أمام أمريكا ٤-١، وانتصر في الجولة الثانية علي تركيا بهدف نظيف ،ليصبح رصيده ٤ نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن استراليا ، ليترقب منتخب باراجواي لمعرفة ما إذا كانت رحلته في العرس العالمي ستستمر بالصعود كأحد أفضل المنتخبات اصحاب المركز الثالث.