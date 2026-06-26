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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عسر الهضم والتهاب القولون.. ماذا يحدث للجسم عند شرب عرق السوس؟

العرق سوس
العرق سوس
هاجر هانئ

يُعرف عرق السوس بقدرته على علاج تقرحات الجهاز الهضمي، وقد يساهم في تخفيف أعراض عسر الهضم الوظيفي والتهاب القولون التقرحي. وعلاوة على ذلك، فهو يحتوي على مركبات تساعد على إرخاء عضلات الأمعاء، مما قد يخفف من التقلصات؛ ومع ذلك، تظل الأدلة المتعلقة بتأثيراته على دهون الجسم ووظائف الكبد غير حاسمة.

يُعرف أيضا عرق السوس بقدرته على علاج التقرحات في الجهاز الهضمي؛ فعلى سبيل المثال، أدى تطبيق عرق السوس على قرح الفم لمدة أسبوع إلى صغر حجم القرح مقارنةً بعدم استخدام أي علاج.[1] كما أشارت أدلة سريرية إضافية مستمدة من دراسات مراجعة إلى أن عرق السوس قد يكون علاجاً فعالاً للحد من الألم وتقليل الحجم وتسريع التئام قرح الفم (القلاع).

يبدو أن عرق السوس فعال في تخفيف أعراض عسر الهضم الوظيفي والتهاب القولون التقرحي. ويُعتقد أن بعض المركبات الموجودة في عرق السوس تعمل على إرخاء عضلات الأمعاء، مما قد يساعد في تخفيف تقلصات الأمعاء.

أدت مكونات عرق السوس (مثل "ليكويتريجينين" و"إيزوليكويتريجينين") إلى تقليل حجم الخلايا الدهنية لدى الفئران المصابة بالكبد الدهني عبر آليات متعددة، مما يشير إلى إمكانات علاجية محتملة، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات على البشر لتأكيد ذلك. وعند استخدامه إلى جانب العلاجات القياسية، قد يساهم عرق السوس في تحسين وظائف الكبد لدى الأطفال المصابين بالتهاب الكبد الحاد، غير أن الأدلة الداعمة لهذا النهج تُصنَّف على أنها ذات يقين منخفض أو منخفض للغاية.

توجد أدلة محدودة تشير إلى قدرة عرق السوس على تقليل دهون الجسم، إلا أن حمض الغليسيريتينيك (عند استخدامه موضعياً على هيئة كريم بتركيز 2.5% لمدة شهر) يُظهر أكبر قدر من الفعالية الواعدة في خفض الدهون دون إحداث تغيير في وزن الجسم. وقد أفاد أشخاص لا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - وتناولوا 3.5 غرام من عرق السوس يومياً عن طريق الفم لمدة شهرين - بحدوث انخفاض في دهون الجسم لم يكن ناجماً عن فقدان السوائل المحتبسة. ومع ذلك، أظهرت دراسة أخرى - استخدم فيها المشاركون عرق السوس لمدة أربعة أسابيع (بكمية 100 غرام من عرق السوس و150 ملغ من حمض الغليسيريتينيك) - زيادةً في مؤشر كتلة الجسم تُعزى إلى الوزن الناتج عن احتباس السوائل؛ ولذا فإن النتائج لا تزال متضاربة.

المصدر: examine

عرق السوس علاج تقرحات الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي أعراض عسر الهضم

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