لحظة واحدة يرفع شعار كامل العدد في أولي أيام عرضه

افتتح مساء اليوم الخميس 25يونيو العرض المسرحي لحظه واحده العرض من انتاج مسرح الهناجر بقياده المخرج شادي سرور التابع لقطاع المسرح برئاسة الاستاذ الدكتور ايمن الشيوي ويعرض بقاعة صلاح جاهين.

لحظة واحدة من بطوله الفنانه القديره ماجده منير والفنان الشاب إسلام شوقي وتأليف وإخراج يوسف مراد منير في تجرّبه فريده من نوعها بين اجواء موسيقي ام كلثوم وأوتار العود.

يقدم العرض المسرحي ديو دراما تدور حول قصه آخر يوم في حياه فنانه وحوار بين الممثله سميره وملك الموت حول حياه الفنانه واهميه المسرح كرساله وحياتها وذكرياتها الي ان يتضح ان الشخص ماهو إلا جارها الشاب عاشق المسرح وتدور المسرحيه في إطار يأخذنا الي حاله من النوستالجيا والشجن والكوميديا .

العرض يوميا عدا الثلاثاء الساعه 8ونصف مساءا بقاعه صلاح جاهين بمسرح البالون كورنيش العجوزه