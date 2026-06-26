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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل مواجهة إيران.. هل يغيّر حسام حسن تشكيل منتخب مصر بسبب الإنذارات؟

حسام حسن
حسام حسن
رحمة سمير

أكدت الناقدة الرياضية نورهان طمان أن حصول كل من مروان عطية، ومهند لاشين، وأحمد فتوح على إنذارات لن يدفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لإبعادهم عن المباراة.

وأوضحت “طمان” صباح الخير يا مصر، أن الثلاثي يمثل القوام الأساسي للمنتخب، ومن الصعب التضحية بهم بسبب التخوف من الإيقاف، مشيرة إلى أن المباراة تتطلب وجود العناصر الأساسية داخل الملعب.

كيف يواجه منتخب مصر سرعة إيران؟

وأشارت إلى أن المنتخب الإيراني يعتمد بشكل كبير على السرعات واللياقة البدنية والتحولات السريعة، مؤكدة أن مهمة الحد من خطورة المنافس ستكون على عاتق ثنائي الوسط الدفاعي مهند لاشين ومروان عطية، لما يمتلكانه من انسجام وخبرة في إغلاق المساحات وقطع الهجمات.

الهجوم أفضل وسيلة لإيقاف إيران

وترى نورهان طمان أن أفضل طريقة لمواجهة سرعة المنتخب الإيراني هي الضغط الهجومي وعدم التراجع للدفاع، موضحة أن ترك الاستحواذ للمنافس قد يمنحه الفرصة لاستغلال سرعات لاعبيه وصناعة فرص خطيرة.

إشادة بأسلوب حسام حسن

وأثنت الناقدة الرياضية على الطريقة التي يدير بها حسام حسن مباريات المنتخب، مؤكدة أنه نجح في تقديم كرة هجومية متوازنة، بعيدًا عن الأسلوب الدفاعي البحت الذي اتبعه بعض المدربين السابقين.

وأضافت أن المنتخب ظهر بشخصية هجومية واضحة في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا، ولم يستسلم حتى في الأوقات الصعبة، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج.

أسلوب هجومي يمنح المنتخب شخصية مختلفة

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن حسام حسن نجح في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، معتمدًا على الاستحواذ والتحولات السريعة، وهو ما منح منتخب مصر شخصية فنية مختلفة خلال مشواره في البطولة.

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