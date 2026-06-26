قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحسم التأهل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران في كأس العالم 2026
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد براءتها من السرقة بالإكراه
دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين.. أدعية مستجابة مكتوبة
أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت ترفع أسعار أشهر أجهزتها.. قيود تحاصر أقوى نموذج من OpenAI .. إصدارات وأسعار GTA 6
دعم أقسام الكلى بمستشفيات الشرقية بـ 20 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 17 مليون جنيه
محمد نور يفتتح صيف 2026 بأولى أغنيات ألبومه الجديد.. وموعد الطرح 30 يونيو
بعد تعافيه..ميدو يعود للظهور الإعلامي الليلة على النهار ويجمع رباعي أسطوري
11.5 مليون مستفيد..اعرف هتقبض كام بعد زيادة المعاشات الجديدة
بدون تغيير.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الآن
لفتة إنسانية.. مصر توفر كرسيًا متحركًا لطفل معاق في غزة يحب كرة القدم
حارس منتخب إيران: آمل أن نتمكن من تقديم مباراة جيدة.. ودرسنا نقاط ضعف وقوة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تنهي ملف المستحقات وتحقق مئات الاكتشافات الجديدة

البترول
البترول
رحمة سمير

سلط تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز الضوء على الطفرة التي شهدها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر منذ عام 2013، مؤكدًا أن القطاع تحول إلى أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات الاكتشاف والإنتاج، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

إنهاء مستحقات الشركاء لأول مرة

وأشار التقرير إلى أن الدولة نجحت في إنهاء ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، بعدما بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وهو ما عزز ثقة المستثمرين وفتح المجال أمام زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

449 كشفًا جديدًا خلال سبع سنوات

وأوضح التقرير أن برامج البحث والاستكشاف، المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية، أسفرت عن تحقيق 449 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، وإضافة نحو 522.3 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، وأكثر من 41.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب توقيع 119 عقد تنمية جديد.

اكتشافات كبرى تعزز الاحتياطيات

ولفت التقرير إلى أن عام 2025 شهد إعلان شركة عجيبة للبترول، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، أكبر اكتشاف لها خلال 15 عامًا في بئر بستان جنوب-1X بالصحراء الغربية، كما أعلنت وزارة البترول تحقيق 102 اكتشاف جديد خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2026، من أبرزها كشف دينيس غرب الذي أضاف احتياطيات تُقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و130 مليون برميل من المتكثفات.

الذكاء الاصطناعي يدعم عمليات الاستكشاف

وأكد التقرير أن وزارة البترول واصلت تنفيذ خطط تحديث القطاع عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المتقدمة، وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية، بما ساهم في رفع كفاءة عمليات البحث وتقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق اكتشافات جديدة.

قطاع التعدين يحقق نموا ملحوظا

وأشار التقرير إلى أن جهود التطوير امتدت أيضًا إلى قطاع التعدين، حيث ارتفع إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 32%، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

البترول استثمار ثروات_طبيعية قطاع_البترول تعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الزمالك

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

طريقة عمل العاشوراء

3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

تحديث بطاقة التموين

كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

استخراج قيد عائلي اونلاين

الرسوم 65 جنيها.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين

بالصور

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد