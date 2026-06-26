مصر تنهي ملف المستحقات وتحقق مئات الاكتشافات الجديدة

سلط تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز الضوء على الطفرة التي شهدها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر منذ عام 2013، مؤكدًا أن القطاع تحول إلى أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات الاكتشاف والإنتاج، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

إنهاء مستحقات الشركاء لأول مرة

وأشار التقرير إلى أن الدولة نجحت في إنهاء ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، بعدما بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وهو ما عزز ثقة المستثمرين وفتح المجال أمام زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

449 كشفًا جديدًا خلال سبع سنوات

وأوضح التقرير أن برامج البحث والاستكشاف، المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية، أسفرت عن تحقيق 449 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، وإضافة نحو 522.3 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، وأكثر من 41.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب توقيع 119 عقد تنمية جديد.

اكتشافات كبرى تعزز الاحتياطيات

ولفت التقرير إلى أن عام 2025 شهد إعلان شركة عجيبة للبترول، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، أكبر اكتشاف لها خلال 15 عامًا في بئر بستان جنوب-1X بالصحراء الغربية، كما أعلنت وزارة البترول تحقيق 102 اكتشاف جديد خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2026، من أبرزها كشف دينيس غرب الذي أضاف احتياطيات تُقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و130 مليون برميل من المتكثفات.

الذكاء الاصطناعي يدعم عمليات الاستكشاف

وأكد التقرير أن وزارة البترول واصلت تنفيذ خطط تحديث القطاع عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المتقدمة، وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية، بما ساهم في رفع كفاءة عمليات البحث وتقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق اكتشافات جديدة.

قطاع التعدين يحقق نموا ملحوظا

وأشار التقرير إلى أن جهود التطوير امتدت أيضًا إلى قطاع التعدين، حيث ارتفع إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 32%، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.