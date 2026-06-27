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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: تزايد الدول الرافضة للعقوبات أحادية الجانب

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر تروفيموف، أن عددًا متزايدًا من الدول بات يدرك عدم قبول العقوبات الغربية أحادية الجانب المفروضة على روسيا.

وقال تروفيموف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم السبت -: إن "مسألة العقوبات الغربية غير مقبولة، ويجب التحدث عنها، ونحن نفعل ذلك بالفعل. هناك الكثير من الناس يدركون هذا الأمر، ويتكرر الحديث عنه بشكل متزايد في النقاشات العامة والسياسية بمختلف البلدان؛ مما يساهم في إيجاد آليات تعاون بديلة".

وأوضح أن روسيا تؤكد عدم قبول العقوبات أحادية الجانب عبر منصات دولية مثل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة.

وأضاف: "نحن نعمل بالتعاون مع شركائنا الذين يشاركوننا الرؤية نفسها على ترسيخ مفهوم مفاده أن التدابير أحادية الجانب لا مكان لها في العلاقات الدولية بين الدول المسؤولة".

وقد أكدت روسيا في أكثر من مناسبة قدرتها على التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها عليها منذ عدة سنوات، ويواصل تشديدها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

سفير المهام الخاصة وزارة الخارجية الروسية ألكسندر تروفيموف الرئيس الروسي بوتين

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