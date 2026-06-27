قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحان العربي ثانوية عامة 2026 |10 نماذج أسئلة تضمن اجتيازه بسهولة غداً
التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 |تفاصيل عاجلة بشأن الرابط والشروط والمناهج
"شاومينج" يزعم تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية
نقيب الفلاحين: السعر العادل لكيلو الدواجن 100 جنيه
الدرندلي عن فتوح: قالي سمعت شيء طرقع عندي
نبأ سار لجماهير الكرة المصرية عقب إصابة محمد صلاح وفتوح
رئيس الوزراء: مؤسسات المجتمع المدني تدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية
الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: مصر النقطة الأهم لنا.. ومفاوضات جارية لتحديث أسطولها الجوي
محمد صلاح يخضع للأشعة غدا لتحديد إصابته
وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي
لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعات الغذائية تدعو إلى توحيد الرؤى الرقابية لدعم الابتكار الغذائي بأفريقيا

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الأفريقي المعني بتحديث النظم الرقابية الداعمة للابتكار الغذائي، الذي استضافته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفتها الرئيس الحالي لمنتدى السلطات الأفريقية لسلامة الغذاء (AFRAF)، بمشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الرقابية والغذائية من أكثر من 15 دولة أفريقية وآسيوية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

وخلال كلمتها نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أكدت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات استثنائية تشمل التنوع البيولوجي والموارد الزراعية والقدرات الريادية والمعرفة المتوارثة في مجالات الأغذية التقليدية والنباتات، إلا أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تتطلب بناء أنظمة تنظيمية حديثة قائمة على العلم والشفافية والجاهزية للابتكار.

وقالت جمالي إن أفريقيا بحاجة إلى رؤية مشتركة لا تُقيد الابتكارات الغذائية بتشريعات متباينة أو أطر تنظيمية مجزأة، بل تترجم التقدم العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم النمو المستدام وترفع القدرة التنافسية للقارة في الأسواق العالمية.

وأضافت أن مستقبل الغذاء يشهد تحولات متسارعة على المستوى الدولي، حيث أصبحت الابتكارات الغذائية أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدة أن أفريقيا يجب ألا تكتفي بالمشاركة في هذا التحول، بل ينبغي أن تكون شريكًا فاعلًا في قيادته.

وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير أطر تنظيمية تعزز الثقة بين مختلف الأطراف، وتشجع الاستثمار، وتسهل حركة التجارة البينية، وتدعم إدخال المنتجات والتقنيات الغذائية المبتكرة بصورة مسؤولة، مع تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاعتماد على الأدلة العلمية كأساس لاتخاذ القرار التنظيمي.

وأكدت جمالي أن الابتكار وحماية المستهلك ليسا هدفين متعارضين، بل عنصران متكاملان يمكن من خلالهما خلق قيمة مضافة للصناعة الغذائية وضمان أعلى مستويات الحماية للمستهلكين، متى توافرت المنظومة التنظيمية السليمة والقائمة على أسس علمية.

وأشارت إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة تجمع الجهات الرقابية والعلماء وخبراء الصناعة وشركاء التنمية الدوليين لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل الابتكار الغذائي في القارة، مؤكدة أن المناقشات التي تستضيفها القاهرة اليوم يمكن أن تسهم في رسم ملامح السياسات التنظيمية الداعمة للابتكار الغذائي في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وفي ختام كلمتها، أعربت جمالي عن تقدير غرفة الصناعات الغذائية للهيئة القومية لسلامة الغذاء ولجميع الجهات المشاركة والداعمة للمبادرة، مؤكدة أن مستقبل الابتكار الغذائي في أفريقيا لن يتحدد فقط بحجم الموارد المتاحة، وإنما بقدرة الدول الأفريقية على بناء بيئة تنظيمية حديثة تسمح لهذه الموارد بالازدهار والتحول إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

ويبحث فريق العمل خلال اجتماعاته تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالمكونات والمنتجات الغذائية المبتكرة والمستخلصات النباتية والمنتجات التقليدية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية وبحث فرص التعاون العلمي والتنظيمي بين الدول الأفريقية.

ومن المتوقع أن تسفر أعمال الفريق عن إعداد خارطة طريق أولية لدعم الابتكار الغذائي في أفريقيا، تتضمن توصيات عملية لتعزيز التعاون الرقابي وتطوير نظم أكثر مرونة وكفاءة واستنادًا إلى العلم، بما يمهد لتأسيس شبكة أفريقية للابتكار الغذائي والعلوم التنظيمية تحت مظلة المنتدى، ويسهم في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الأفريقية.

الرقابة على الأسواق الصناعات الغذائية الغذاء المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

ترشيحاتنا

تصدير العقار

برلماني: منصة تصدير العقار تدعم الترويج للمشروعات المصرية عالميا

مجلس النواب

أبرزها غش عصير القصب.. مصطفي البهي يكشف أجندة لجنة الصناعة الاسبوع الجاري

ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر

بالصور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إطلالة ناعمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد