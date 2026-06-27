فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بمدينة قوص بقنا.. غدا

أعلن مكتب إعلام محافظة قنا، في بيان رسمي اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق الحيوية بمركز ومدينة قوص، في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمن الجدول الزمني المقرر لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للشبكات القومية للكهرباء، لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وأوضح البيان، أن فصل التيار الكهربائى يبدأ في تمام الساعة السادسة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين، حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٦.

وأشار بيان إعلام قنا، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى تضم" شارع الطواب، محطة الصرف الصحي" بنطاق مدينة قوص.

وأوضح البيان، أن أعمال الصيانة الدورية المخطط لها تهدف لتفادي الأعطال المفاجئة مستقبلاً، ورفع كفاءة البنية التحتية، ما ينعكس إيجابياً على استقرار التيار الكهربائي في المنطقة على المدى الطويل ويقلل من نسب الانقطاعات .

وتهيب الأجهزة التنفيذية بقنا، بجميع المواطنين، وأصحاب المخابز، والمنشآت الحيوية بمحيط المناطق المذكورة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة، وتدبير الاحتياجات الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المعلن عنها لتجنب أي أضرار.