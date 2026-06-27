يارا السكري عن سر جمالها: الراحة النفسية والسعادة هما السبب

كشفت الفنانة يارا السكري ، عن السر الذي تراه وراء جمال الإنسان وجاذبيته، مؤكدة أن الأمر لا يرتبط بمستحضرات التجميل أو الوصفات الخاصة، وإنما يبدأ من الحالة النفسية والشعور الداخلي بالسعادة.

وقالت يارا السكري، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الجمال الحقيقي ينعكس من داخل الإنسان، موضحة: "مفيش سر معين للجمال، السر الحقيقي هو الراحة النفسية، وإن الشخص يكون سعيد وراضي عن نفسه."

وأضافت أن السعادة تمنح الإنسان إشراقة مختلفة، وتجعله يبدو أكثر جمالًا في أعين من حوله، مؤكدة: "لما الإنسان يكون مرتاح نفسيًا وسعيد، كل الناس هتشوفه حلو، لأن الجمال بيطلع من الروح قبل الشكل."

وأشارت يارا إلى أن الاهتمام بالنفس لا يقتصر على المظهر الخارجي فقط، بل يشمل أيضًا الحفاظ على التوازن النفسي والابتعاد عن الضغوط قدر الإمكان، وهو ما ينعكس بشكل واضح على ملامح الوجه والثقة بالنفس.

وتواصل يارا السكري خلال الفترة الحالية حصد ردود الفعل الإيجابية على أحدث أعمالها الفنية، إلى جانب نشاطها المستمر وحرصها على التواصل مع جمهورها، الذي يحرص دائمًا على متابعة إطلالاتها ورسائلها الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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