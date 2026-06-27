اللهو القاتل.. ترعة تبتلع طفلة في طهطا بسوهاج

خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، عقب مصرع طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها؛ إثر سقوطها في إحدى الترع بدائرة المركز، في واقعة مأساوية انتهت بوفاتها غرقًا، رغم سرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة داخل إحدى الترع بناحية دائرة قسم طهطا، لتتحرك على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن الطفلة تدعى أمنية ص، وتبلغ من العمر 8 سنوات، وتقيم بناحية نزلة سليم الكاشف التابعة لدائرة مركز طهطا، حيث سقطت في مياه الترعة في ظروف يجري الوقوف على ملابساتها، قبل أن تجرفها المياه.

وبذلت قوات الإنقاذ النهري جهودًا مكثفة للبحث عن الطفلة، حتى تمكنت من انتشال جثمانها من المياه، وسط حالة من الانهيار والحزن بين أسرتها والأهالي الذين تجمعوا بمحيط موقع الحادث فور علمهم بالواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.