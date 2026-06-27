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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنسيق حكومي لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"..نواب: مصر تمتلك فرصا واعدة لقيادة السوق العقارية إقليميا

تصدير العقار
تصدير العقار
أميرة خلف
  • وزيرة الإسكان: المنصة تعزز  مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العقاري الدولية
  • برلماني: منصة تصدير العقار تدعم الترويج للمشروعات المصرية عالميا
  • برلماني: منصة تصدير العقار خطوة استراتيجية لتعظيم حصيلة الدولة من النقد الأجنبي


عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.

تصدير العقار المصري

وجاء ذلك  لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري عبر توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تشمل عمليات الشراء المثبت بشكل رقمى وميسر بمزايا تنافسية للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.

في هذا الصدد، ثمّن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، التحركات الحكومية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، مؤكدًا أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في الترويج للقطاع العقاري وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين.


وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إطلاق المنصة سيمثل نقلة نوعية في آليات تسويق العقار المصري، من خلال توفير منصة رقمية موحدة تتيح للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب الاطلاع على الفرص العقارية المتاحة بسهولة وشفافية.


وأشار عضو البرلمان إلى أن المنصة ستسهم في تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب أن التوسع في تصدير العقار المصري يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًا، في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها.


وأكد" مسعود" في تصريح " صدى البلد" أن متابعة وزيري الإسكان والاتصالات للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري تعكس حرص الدولة على الإسراع في استكمال التجهيزات الفنية والرقمية، بما يضمن توفير منصة موحدة وآمنة تعرض الفرص العقارية للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب.


المنصة ستكون خطوة مهمة نحو الترويج للعقار المصري عالميًا


وأوضح عضو البرلمان أن المنصة ستكون خطوة مهمة نحو الترويج للعقار المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق العقارية، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات العقارية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والمدن الجديدة.

وزيرة الإسكان رأفت هندي تصدير العقار المصري

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