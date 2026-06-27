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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية القرشية بمركز السنطة ويعلن تقديم الخدمة لـ1642 مواطنًا

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية العاجلة 

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1642 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1389 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 39 تحليل دم، و26 تحليل طفيليات، و13 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 162 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

تحرك تنفيذي 

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

دعم قوافل طبية 

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 1356 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ11 حالة، كما تم تنظيم 12 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 259 مترددًا، وشارك 138 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي قوافل طبية علاجية السنطة الغربية

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