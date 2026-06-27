حسابات معقدة .. إيران تنتظر معجزة للبقاء في كأس العالم 2026

أصبح موقف منتخب إيران في غاية التعقيد في سباق التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تقلصت فرصه إلى حد كبير عقب انتهاء مبارياته في دور المجموعات.

وبات المنتخب الإيراني بحاجة إلى خدمة من نتائج مباريات المجموعات الأخرى، إذ لم يعد مصيره بيده، وينتظر تحقق أحد ثلاثة سيناريوهات فقط من أجل الإبقاء على آماله في التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتتمثل السيناريوهات المطلوبة في:

تعادل أو خسارة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام منتخب أوزبكستان.

فوز منتخب غانا على منتخب كرواتيا.

عدم انتهاء مواجهة الجزائر والنمسا بالتعادل.

وفي حال تحقق أي من هذه النتائج، ستظل آمال المنتخب الإيراني قائمة في العبور إلى الدور التالي، أما إذا لم يحدث أي منها، فسيودع البطولة رسميًا بعد نهاية منافسات دور المجموعات.

وتترقب الجماهير الإيرانية مباريات الغد بقلق شديد، على أمل أن تمنحها نتائج المجموعات الأخرى فرصة جديدة لمواصلة المشوار في المونديال.