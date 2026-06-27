قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون الإجراءات الضريبية يحدد حالات الحجز التنفيذي على الممولين.. اعرف التفاصيل

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية
محمد الشعراوي

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب توقيع الحجز التنفيذي لتحصيل مستحقاتها، موضحًا الضوابط القانونية والإجراءات الواجب اتباعها قبل تنفيذ الحجز.

ووفقا للمادة (46) للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة. 

ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقًا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

واستثناءً من أحكام أي قانون آخر، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقًا له.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وبحسب المادة (39) يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين: 

( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 

(ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

ترشيحاتنا

المهندس نزيه صالح

عضو اتحاد الصناعات يكشف كيف غيرت ثورة 30 يونيو مستقبل الصناعة المصرية؟

جانب من الجولة

رئيس العلمين الجديدة يشدد على جودة التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية

الجمعية العمومية العادية

اتحاد المقاولين: مد فترات تنفيذ المشروعات خفف الأعباء عن شركات التشييد

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد