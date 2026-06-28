مندوب مصر بالأمم المتحدة : تصعيد الدعم السريع يطيل أمد الأزمة في السودان

أكد السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استمرار التصعيد العسكري في السودان يقف حائلاً أمام جهود التوصل إلى هدنة إنسانية، مشددًا على أن أي تطورات ميدانية جديدة تزيد من معاناة المدنيين وتؤخر إطلاق مسار سياسي شامل لإنهاء الأزمة.

حصار مدينة الأبيض

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجمات التي تنفذها ميليشيا الدعم السريع، سواء بمحاولات حصار مدينة الأبيض أو استهداف العاصمة الخرطوم بالطائرات المسيّرة، أسهمت في تعقيد المشهد الميداني وأرجأت فرص التوافق على وقف إنساني لإطلاق النار.

استمرار تهريب الأسلحة

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تستدعي ردًا من القوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة الوطنية المعنية بحماية الأراضي السودانية والدفاع عن المواطنين، لافتًا إلى أن استمرار تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الدعم السريع يسهم في إطالة أمد الصراع ويزيد من تعقيد الأوضاع.

تحرك إنساني أو سياسي

وشدد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة على أن وقف التصعيد العسكري يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح أي تحرك إنساني أو سياسي، مؤكدًا أن استمرار العمليات القتالية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعمّق الأزمة التي يشهدها السودان.