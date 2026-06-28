قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُعجبة تفاجئ أصالة نصري في حفلها بـ دبي.. ماذا حدث؟
رئيس الشيوخ: مصر والسعودية جناحا الأمة وركيزتا الأمن والاستقرار الإقليمي
عند تحويل عداد الكهرباء الكودي.. اشحن من الشركة لهذا السبب
ما فضلش غير هدومنا| قبل الزفاف بأيام.. حريق يلتهم جهاز عروس ويشرد أسرة كاملة في سوهاج
تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026
بدء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 بجميع اللجان
تعليمات بتواجد جميع الطلاب بلجان الثانوية العامة 2026 في موعد أقصاه 8:50 صباحا
حالة الطقس اليوم | أجواء شديدة الحرارة.. والرطوبة ترفع المحسوسة إلى 42 درجة
الكراسي الموسيقية تشتعل.. بيراميدز يفاوض علي ماهر والمصري يقترب من موسيماني
هل اختيار الله لك أحب إلى قلبك من اختيارك لنفسك؟.. علي جمعة يوضح معنى «القدر امتحان القلوب»
22 محطة.. تفاصيل أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل بعد تشغيله بالكامل
مفاجأة لأصحاب المعاشات.. اعرف هتقبض كام بداية من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من بذور الكتان يوميًا؟.. فوائد صحية شاملة

بذور الكتان
بذور الكتان
نهى هجرس

 بذور الكتان، تُعدّ من الأطعمة الصحية الشائعة، وذلك لأسباب وجيهة، فهذه البذور الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية، لا سيما الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والليغنان، وهي مركبات نباتية تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، حتى بكميات قليلة (ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يومياً)، تُقدّم بذور الكتان فوائد صحية شاملة..

فوائد بذور الكتان 

- يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم

يُساعد تناول بذور الكتان يوميًا على خفض مستوى السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف والليغنان، حيث تُساعد هذه المواد على إبطاء عملية الهضم وخفض ارتفاع مستوى السكر في الدم، يُعدّ هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يُعانون من اضطرابات في مستوى السكر في الدم، مثل مرضى السكري، ومقاومة الأنسولين، ومتلازمة تكيس المبايض، وقد كشفت مراجعة لـ 13 دراسة بحثية أن تناول مكملات بذور الكتان يُمكن أن يُقلل بشكل ملحوظ من ارتفاع السكري 

- يمكن أن يخفض الكوليسترول

يُمكن أن يُساهم تناول بذور الكتان يوميًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يدعم صحة القلب ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بذور الكتان غنية بالليغنان والألياف القابلة للذوبان، وهي نوع من الألياف التي تُساعد على خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) الذي يُمكن أن يُؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول أربع ملاعق كبيرة (30 غرامًا) من بذور الكتان المطحونة يوميًا يُؤدي إلى انخفاض بنسبة 15% في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) خلال شهر واحد، كما أن بذور الكتان غنية أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تُقلل الالتهابات وتُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية

المصدر food network 

بذور الكتان فوائد بذور الكتان السكري ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

إمام عاشور وزيزو

مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي بعد كأس العالم .. ما القصة؟

حادث تريلا الوراق

مأساة على دائري الوراق.. القصة الكاملة لـ حادث التريلا المروع| شاهد

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

مجلس النواب

العلاج بدلًا من الفصل.. تعديلات برلمانية جديدة على قانون تحليل المخدرات للعاملين

زيادة معاشات يوليو 2026

زيادة معاشات يوليو 2026 رسميا بنسبة 15%.. احسب معاشك

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الزوجين

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء : السعي وطلب الرزق جهاد في سبيل الله .. ونفقة المرأة واجبة على زوجها.. وهذا حكم صيام شهر المحرم كاملا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لخروج 6 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بمدينة كفر الزيات

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد