ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من بذور الكتان يوميًا؟.. فوائد صحية شاملة

بذور الكتان، تُعدّ من الأطعمة الصحية الشائعة، وذلك لأسباب وجيهة، فهذه البذور الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية، لا سيما الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والليغنان، وهي مركبات نباتية تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، حتى بكميات قليلة (ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يومياً)، تُقدّم بذور الكتان فوائد صحية شاملة..

فوائد بذور الكتان

- يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم

يُساعد تناول بذور الكتان يوميًا على خفض مستوى السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف والليغنان، حيث تُساعد هذه المواد على إبطاء عملية الهضم وخفض ارتفاع مستوى السكر في الدم، يُعدّ هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يُعانون من اضطرابات في مستوى السكر في الدم، مثل مرضى السكري، ومقاومة الأنسولين، ومتلازمة تكيس المبايض، وقد كشفت مراجعة لـ 13 دراسة بحثية أن تناول مكملات بذور الكتان يُمكن أن يُقلل بشكل ملحوظ من ارتفاع السكري

- يمكن أن يخفض الكوليسترول

يُمكن أن يُساهم تناول بذور الكتان يوميًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يدعم صحة القلب ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بذور الكتان غنية بالليغنان والألياف القابلة للذوبان، وهي نوع من الألياف التي تُساعد على خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) الذي يُمكن أن يُؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول أربع ملاعق كبيرة (30 غرامًا) من بذور الكتان المطحونة يوميًا يُؤدي إلى انخفاض بنسبة 15% في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) خلال شهر واحد، كما أن بذور الكتان غنية أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تُقلل الالتهابات وتُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية

المصدر food network