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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 آلاف و213 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بأسوان يؤدون امتحان مادة اللغة العربية اليوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

يستكمل اليوم 10  آلاف و 213 طالبًا وطالبة بمحافظة أسوان ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، وذلك بأداء إمتحان مادة اللغة العربية .

وكان قد تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لجنة المكفوفين من ذوى الهمم داخل لجنة مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات ، وذلك لمتابعة إنتظام سير الإمتحانات والوقوف على مدى جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية المتخذة لإستقبال الطلاب .

وخلال جولته ، أكد محافظ أسوان على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة والمناسبة أمام الطلاب أثناء الدخول إلى اللجان لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر ، مشدداً على أهمية إستمرار المتابعة الميدانية وتضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان إنتظام الإمتحانات خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو المقبل .

رفع درجة الإستعداد وتوفير الدعم اللوجستى للطلاب

وجه المهندس عمرو لاشين برفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة القطاعات المشاركة فى أعمال الإمتحانات ، مع التأكيد على التواجد المستمر داخل اللجان ، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة للطلاب والمراقبين بما يضمن سير العملية الإمتحانية فى أجواء مستقرة وآمنة .

الثانوية العامة

وأوضح المحافظ أنه تتم المتابعة اللحظية مع مدير مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف للإطمئنان على جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والتأمينية ، وتوفير وسائل الراحة للطلاب من مبردات ومراوح ووسائل تهوية داخل اللجان .

جاهزية القطاعات الخدمية للتعامل مع أى طوارئ

وشدد المهندس عمرو لاشين على رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف وقطاعات الكهرباء ، مع سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة ، بما يضمن إستقرار العملية الإمتحانية وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب .

متابعة محيط اللجان ومنع أى معوقات

وكلف محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى على محيط المدارس واللجان الإمتحانية ، والتأكد من رفع كافة الإشغالات ومنع وجود أى باعة جائلين ، مع توفير الحماية المدنية وتحقيق الهدوء الكامل أمام الطلاب بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج .

تأتى متابعة محافظ أسوان لإمتحانات الثانوية العامة فى إطار حرص المحافظة على توفير منظومة إمتحانية متكاملة ، تعتمد على الإنضباط والتنظيم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب ، بما يسهم فى خروج الإمتحانات بصورة مشرفة وتحقيق أفضل الأجواء التعليمية داخل المحافظة .

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