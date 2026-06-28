10 آلاف و213 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بأسوان يؤدون امتحان مادة اللغة العربية اليوم

يستكمل اليوم 10 آلاف و 213 طالبًا وطالبة بمحافظة أسوان ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، وذلك بأداء إمتحان مادة اللغة العربية .

وكان قد تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لجنة المكفوفين من ذوى الهمم داخل لجنة مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات ، وذلك لمتابعة إنتظام سير الإمتحانات والوقوف على مدى جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية المتخذة لإستقبال الطلاب .

وخلال جولته ، أكد محافظ أسوان على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة والمناسبة أمام الطلاب أثناء الدخول إلى اللجان لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر ، مشدداً على أهمية إستمرار المتابعة الميدانية وتضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان إنتظام الإمتحانات خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو المقبل .

رفع درجة الإستعداد وتوفير الدعم اللوجستى للطلاب

وجه المهندس عمرو لاشين برفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة القطاعات المشاركة فى أعمال الإمتحانات ، مع التأكيد على التواجد المستمر داخل اللجان ، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة للطلاب والمراقبين بما يضمن سير العملية الإمتحانية فى أجواء مستقرة وآمنة .

الثانوية العامة

وأوضح المحافظ أنه تتم المتابعة اللحظية مع مدير مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف للإطمئنان على جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والتأمينية ، وتوفير وسائل الراحة للطلاب من مبردات ومراوح ووسائل تهوية داخل اللجان .

جاهزية القطاعات الخدمية للتعامل مع أى طوارئ

وشدد المهندس عمرو لاشين على رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف وقطاعات الكهرباء ، مع سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة ، بما يضمن إستقرار العملية الإمتحانية وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب .

متابعة محيط اللجان ومنع أى معوقات

وكلف محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى على محيط المدارس واللجان الإمتحانية ، والتأكد من رفع كافة الإشغالات ومنع وجود أى باعة جائلين ، مع توفير الحماية المدنية وتحقيق الهدوء الكامل أمام الطلاب بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج .

تأتى متابعة محافظ أسوان لإمتحانات الثانوية العامة فى إطار حرص المحافظة على توفير منظومة إمتحانية متكاملة ، تعتمد على الإنضباط والتنظيم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب ، بما يسهم فى خروج الإمتحانات بصورة مشرفة وتحقيق أفضل الأجواء التعليمية داخل المحافظة .