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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تعلن القيد المؤقت لثلاث شركات بترولية في خطوة نحو توسيع برنامج الطروحات الحكومية

وزير البترول
وزير البترول
محمد صبيح

فتحت البورصة المصرية أبوابها أمام ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول، إذ أعلنت بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء عن قيدها المؤقت في السوق، في مسعى يهدف إلى ضخ دماء جديدة في برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع دور سوق المال بوصفه رافدًا أساسيًا للتمويل.

وشهدت البورصة احتفالية رسمية بهذه المناسبة، حضرها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات البترولية الثلاث، وذلك في سياق مساعٍ حكومية متواصلة لرفع أعداد الشركات المدرجة في السوق وتأهيل المؤسسات المملوكة للدولة لاستقبال مستثمرين استراتيجيين عبر طروحات مستقبلية مرتقبة.

مرحلة تمهيدية تسبق الطرح الفعلي

ويمثل القيد المؤقت في جوهره محطة تنظيمية لا غنى عنها في مسار الإدراج الكامل، إذ تُتيح للشركات فرصة الانخراط التدريجي في متطلبات السوق المالية من حيث معايير الإفصاح والحوكمة، مما يعزز قدرتها على استيعاب آليات التداول والتعامل مع متطلبات المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية المعنية والبورصة المصرية في تنفيذ مستهدفات برنامج الطروحات، فيما كشفت الاحتفالية عن تفاصيل الشركات الثلاث واستعرضت الخارطة الزمنية لاستكمال إجراءات القيد والطرح، بما يُسهم في تعزيز مكانة سوق المال المصري ودوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات.

البورصة المصرية شركات جديدة من قطاع البترول الشركات المملوكة للدولة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

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