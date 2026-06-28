إصابات العمل.. ضوابط قانونية لإثبات نسبة العجز واستحقاق التعويض

كفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حقوق العاملين الذين يتعرضون لإصابات أثناء أداء عملهم، وحدد ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز الناتجة عن الإصابة، باعتبارها الأساس في تحديد مدى استحقاق المصاب للتعويض أو المعاش.

كما وضع القانون آلية واضحة لتوقيع الكشف الطبي وإصدار التقارير اللازمة، بما يضمن حصول المصاب على حقوقه التأمينية وفقًا لأحكام القانون.

وطبقا لنص المادة 82 ، تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت.

وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

إثبات حالات العجز بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى



و تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.



و حال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.



كما يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.