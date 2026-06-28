رضا شحاتة: لو أنا مدرب المنتخب لن أضم حمزة عبد الكريم لقائمة كأس العالم.. وقرار حسام حسن يُحترم

أشاد رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، بقرار حسام حسن بتواجد حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر في قائمة كأس العالم



وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: قرار ضم حسام حسن لحمزة عبد الكريم جرئ ويحترم، وحمزة عبد الكريم هو مهاجم المستقبل لمنتخب مصر ويمتلك إمكانيات مميزة



وأضاف: لو أنا مدرب منتخب مصر لن اضم حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر في كأس العالم من وجهة نظري، لاسيما أن اللاعب لم يحتك ببطولات كبرى ومازال صغير في السن ولكن فكر حسام حسن يحترم بضمه

وتابع: مباراة استراليا صعبة للغاية على منتخب مصر ولكن لابد أن ندخل المباراة بنفس تركيز مباراتنا امام بلجيكا