الحكومة تنجح في قيد 20 شركة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن هناك 20 شركة حكومية سيتم قيدها قبل 30 يونيو، متابعا: "تمكنا اليوم، قبل هذا الموعد، من إدراج 20 شركة على شاشات التداول".

أضاف خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن إدراج هذه الشركات يحقق أهدافًا عديدة، أهمها زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية عند بدء التداول عليها والوصول إلى القيد النهائي.

وتابع: "أود أن أوضح نقطة مهمة للجمهور، لأن كثيرين يسألون: لماذا تُقيد الشركات قيدًا مؤقتًا؟ والإجابة أن جميع البورصات في العالم تمر فيها الشركات بعدة مراحل قبل القيد النهائي، فالمرحلة الأولى هي القيد المؤقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تُعد دراسة القيمة العادلة وتُعرض على الهيئة لاعتمادها، ثم تأتي المرحلة الأخيرة، وهي القيد النهائي وبدء التداول".

بدء تداولها على شاشات البورصة

أكد أنه لا توجد شركة تُدرج في أي بورصة في العالم إلا بعد المرور بهذه المراحل، مردفا: "الآن أدرجنا هذه الشركات قيدًا مؤقتًا، ونأمل أن نشهد خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام قيدًا نهائيًا لـ 4 إلى 6 شركات، وبدء تداولها على شاشات البورصة، ثم نستكمل تباعًا بقية الشركات خلال عام 2027".