المصاب فى المستشفى.. القبض على سائق صدم شخصا عمدا بسيارته في الخانكة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالإصطدام بشقيقه عمداً محدثاً إصابته بالقليوبية ولاذ بالفرار.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يونيو تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (القائم على النشر ، مقيم بالقاهرة) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بتاريخ 21 يونيو الجارى بالإصطدام بشقيقه (سائق مقيم بالقاهرة " ما أدى لإصابته بجروح وكسور متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم") عمداً حال تواجده بأحد الطرق بدائرة المركز ولاذ بالفرار .

وأكدت التحريات أنه حال سير شقيق القائم على النشر بالسيارة قيادته اصطدم به المشكو فى حقه بسيارته من الخلف مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما قام على إثرها الأخير بإستقلال سيارته والإصطدام بالمجنى عليه عمداً مما أسفر عن إصابته.

تم ضبط المشكو فى حقه (سباك - مقيم بدائرة المركز)، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.