انطلاق حملات للتوعية بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ببني سويف

انطلقت فعاليات الحملة التي ينفذها الصندوق للتوعية بمخاطر التعاطي والإدمان في محافظة بني سويف، وذلك بحضور علاء شحاته منسق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ببني سويف ومتطوعي الصندوق

حيث يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة" التي تشتمل عددا من الجهات والمصالح الحكومية والميادين والمواقف وأماكن التجمعات.

وبدأت الثلاثاء 23 يونيو وتستمر حتى 1 يوليو المقبل، بديوان عام المحافظة، وإدارة الأملاك، ودواوين عموم الوحدات المحلية لمراكز ومدن: بني سويف، ناصر والواسطى، بجانب مجمع مواقف محي الدين وعدلي منصور، وتمتد لتشمل باقى دواوين الوحدات المحلية لمراكز ومدن: ببا، الفشن، سمسطا واهناسيا.

وأوضح منسق الصندوق ببني سويف، أن هذه الحملة التي يتم تنفيذها داخل المحافظة تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز_ تأتي انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحافظة بني سويف، وفي إطار جهود الدولة المستمرة لحماية جميع فئات المجتمع من خطر الوقوع في براثن تعاطي وإدمان المواد المخدرة، حيث تشهد المحافظة حراكاً توعوياً وميدانياً مكثفاً لتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان (2024/2028).

وتأتي تلك الأنشطة تفعيلاً للاستراتيجية التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف بناء حائط صد مجتمعي لحماية الشباب والأسرة المصرية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لتوفير بيئة آمنة وخالية من الإدمان، وذلك من خلال تنفيذ فعاليات لتكثيف برامج التوعية بكافة مؤسسات الدولة بالمحافظة وكافة المديريات مع تسليط الضوء على الخدمات المجانية والسرية التي يقدمها الصندوق عبر الخط الساخن (16023)، بجانب دعم برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للمتعافين لضمان دمجهم بفعالية في المجتمع.

هذا وتشمل المرحلة الثانية من الحملة، والتي من المقرر أن تنفيذها في الفترة من 6 إلى 15 يوليو المقبل، عدداً من المديريات الخدمية وهي (الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الشؤون الصحية والسكان، التنظيم والإدارة، الإسكان، الطرق والنقل، الطب البيطري، الزراعة، المساحة، الأوقاف، المالية، الموارد المائية والري .

