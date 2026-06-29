طريقة عمل كفتة أرز بالسمك.. بأسهل الخطوات

كفتة أرز بالسمك فهي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة أرز بالسمك، فيما يلي….

مقادير كفتة أرز بالسمك



● سمك فيليه

● بصل

● بقدونس

● شبت

● كزبرة خضراء

● بهارات سمك

● شطة مجروشة

● كمون ناعم

● دقيق أرز

● ملح

● فلفل اسود

● زيت للقلي

● خبز بلدي

● سلطة طحينة للتقديم

● عصير طماطم

● ثوم

طريقة تحضير كفتة أرز بالسمك



يخلط في الكبة السمك والبصل والخضرة والتوابل والملح والفلفل مع دقيق الأرز حتى الحصول على قوام عجينة

تشكل أصابع وتبطط وتقلى في الزيت

تقدم مع الطحينة والخبز

يمكن أن يشوح الثوم في الزيت ويضاف عصير الطماطم ويترك ليسبك

ثم تضاف كفتة الأرز حسب الرغبة