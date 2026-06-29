5 ميداليات ذهبية وواحدة فضية.. طالبة بجامعة الدلتا التكنولوجية تحقق إنجازا عالميا

حققت الطالبة ندى مصطفى فتح الله حسن علي، ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بجامعة الدلتا التكنولوجية، إنجازًا دوليًا متميزًا بحصولها على تصنيف Outstanding Performance في مسابقة Constructor Spring Challenge 2026، التي نظمتها جامعة Constructor بألمانيا بمشاركة طلاب من مختلف دول العالم.

وجاء هذا الإنجاز بعد فوزها بخمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية في المستويات العادية والمتقدمة للمسابقة، إلى جانب حصولها على منحة جزئية وخصم للمشاركة في البرنامج الصيفي الذي تنظمه الجامعة بألمانيا، بما يعكس تميز طلاب الجامعات التكنولوجية وقدرتهم على المنافسة عالميًا، ويؤكد نجاح جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وسوق العمل.