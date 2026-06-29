قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ 9 أطفال من مأساة في سيارة حضانة بسوهاج | شاهد تصرّف السائق المعجزة
أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
مع اشتداد الصيف .. هكذا تقلل استهلاك التكييف للكهرباء وتوفر 45% من الفاتورة
قرار يهم أصحاب المخابز.. تأجيل تطبيق الخصم المباشر على المخابز لـ 1 أغسطس
الحق بيع .. أسعار الذهب في مصر اليوم
وزير الصحة يعتمد مقترح تشكيل مجلس إدارة جديد لـ فاكسيرا
قرار بشأن وفاء مكي في قضية سب وقذف صحفية
حي الهرم يستجيب لشكاوى المواطنين ويرفع تراكمات القمامة بشارع بدوي سقارة | صور
تحرك برلماني عاجل لمواجهة فوضى البودكاست ومطالبات بإطار تشريعي لتنظيم الأوضاع
بعد موافقة البرلمان .. هل يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش؟
لقطة حصدت ملايين المشاهدات .. قصة التوأم الفاتن في كأس العالم 2026
ماريسكا مدربًا لـ مانشستر سيتي خلفا لـ جوارديولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات بـ7.3 مليون جنيه

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التي أجريت أمس بديوان عام المحافظة، بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة فى الاستثمار الإنتاجي، على حق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات بمركز أخميم.

والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على أحد الكيانات الاستثمارية لمدة 15 عاما بقيمة 7 مليون و371 ألف جنيه شاملة الضرائب، تزداد بنسبة 10% سنويا، بقيمة إجمالية 234 مليون و 194 ألف و962 جنيه.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتشغيل المشروعات الإنتاجية المتعثرة للاستفادة من مقوماتها في توفير فرص العمل، وتدبير المنتجات الغذائية للحد من الاستيراد.

وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، بالتوازي مع خطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني.

محافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة إنتاج الحيواني من اللحوم والألبان، ويضمن سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي.

والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، ويوفر العملات الأجنبية التي يتم ضخها لاستيراد اللحوم والألبان.

وأضاف أن المحافظة سوف توالي طرح المشروعات وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية.

وخلق نوع من التنافسية فى جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق النفع العام والعائد على المواطن المصري.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج استثمار حق انتفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

طارق التلمساني

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

جانب من المضبوطات

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

بالصور

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد