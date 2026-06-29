فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات بـ7.3 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التي أجريت أمس بديوان عام المحافظة، بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة فى الاستثمار الإنتاجي، على حق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات بمركز أخميم.

والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على أحد الكيانات الاستثمارية لمدة 15 عاما بقيمة 7 مليون و371 ألف جنيه شاملة الضرائب، تزداد بنسبة 10% سنويا، بقيمة إجمالية 234 مليون و 194 ألف و962 جنيه.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتشغيل المشروعات الإنتاجية المتعثرة للاستفادة من مقوماتها في توفير فرص العمل، وتدبير المنتجات الغذائية للحد من الاستيراد.

وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، بالتوازي مع خطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني.

محافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة إنتاج الحيواني من اللحوم والألبان، ويضمن سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي.

والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، ويوفر العملات الأجنبية التي يتم ضخها لاستيراد اللحوم والألبان.

وأضاف أن المحافظة سوف توالي طرح المشروعات وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية.

وخلق نوع من التنافسية فى جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق النفع العام والعائد على المواطن المصري.