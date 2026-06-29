قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل اليابان أمام البرازيل في كأس العالم
ما كفارة من نذر الصيام طول العمر ولم يقدر؟ الإفتاء تحددها بالجنيه
بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو .. الداخلية تقرر مد مبادرة كلنا واحد
تحصل على صور من حساباتها.. القبض على المتهم بتهديد سيدة أجنبية
الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمخزن خردة في المنوفية
لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا
وسط التوترات الإقليمية.. ماكرون يعلن تعاونا مع عُمان لإزالة الألغام من مضيق هرمز
وزير الصحة يكشف إجراءات جديدة لضبط صرف ألبان الأطفال
إيقاف تنفيذ حبس البلوجر نرمين طارق 6 أشهر والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
الحكومة العراقية: القبض على 21 متهما في ملفات الفساد.. ورفع الحصانة عن النواب المتورطين
زيادة الأجور 2026.. موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصدير 56 جوادا إلى الأردن وخطة لتصدير 300 حصان خلال الأشهر المقبلة

الخيول
الخيول
شيماء مجدي

أعلن العميد محمد المصري، مستشار الأكاديمية العسكرية للفروسية وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة لتربية الخيول، نجاح تصدير الدفعة السابعة من الخيول المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز صادرات الخيول العربية الأصيلة وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأوضح «المصري» أن إجمالي عدد الخيول التي تم تصديرها ضمن هذه الدفعة بلغ 56 جوادا، وذلك ضمن خطة طموحة تستهدف تصدير نحو 300 حصان عربي أصيل خلال الأشهر المقبلة، في خطوة غير مسبوقة تعكس تنامي قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة تربية الخيول العربية، إلى جانب دعم وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز صادرات الخيول وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن عملية تصدير الخيول تتم وفق منظومة متكاملة من الإجراءات البيطرية والصحية، تبدأ من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مرورا بمراحل الفحص والحجر البيطري طبقًا لاشتراطات منظمة صحة الحيوان العالمية، بما يضمن سلامة الخيول وجودتها قبل التصدير.

وأضاف أن مسارات التصدير تختلف وفقا لجهة الاستيراد، حيث يتم توجيه الخيول المصدرة إلى الدول الأوروبية إلى محاجر القوات المسلحة قبل شحنها عبر مطار القاهرة، بينما تتجه الخيول المصدّرة إلى الأردن إلى محاجر وزارة الداخلية، ثم يتم نقلها عبر ميناء نويبع في طريقها إلى المملكة.

ولفت إلى أن هذا النجاح المتواصل يعكس تطور منظومة تصدير الخيول في مصر، وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الخيول العربية المصرية عالميًا وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما أكد «المصري» أن الجمعية التعاونية للخيول تعمل على تطوير أدائها لمواكبة المنظومات التعاونية العالمية، في إطار رؤية الدولة، مشيرا إلى أن التعاون يعد حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة وتدعمها في تنفيذ خططها العامة، وفقا لأحكام قانون التعاون الزراعي.

الخيول الأحصنة تصدير الخيول تصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ترشيحاتنا

ذوبان إشارات المرور

جحيم الطقس يضرب أوروبا.. ذوبان إشارات المرور والطرق في ألمانيا وإيطاليا | شاهد

استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة واقتحامات إسرائيلية متواصلة بالضفة

استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة واقتحامات إسرائيلية متواصلة بالضفة

كندا تقدم 7 ملايين دولار لدعم منجم بجرينلاند الهام للصناعات الدفاعية

كندا تقدم 7 ملايين دولار لدعم منجم بجرينلاند الهام للصناعات الدفاعية

بالصور

بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

تحفظ البطيخ طازجًا لأيام.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد