تصدير 56 جوادا إلى الأردن وخطة لتصدير 300 حصان خلال الأشهر المقبلة

أعلن العميد محمد المصري، مستشار الأكاديمية العسكرية للفروسية وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة لتربية الخيول، نجاح تصدير الدفعة السابعة من الخيول المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز صادرات الخيول العربية الأصيلة وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأوضح «المصري» أن إجمالي عدد الخيول التي تم تصديرها ضمن هذه الدفعة بلغ 56 جوادا، وذلك ضمن خطة طموحة تستهدف تصدير نحو 300 حصان عربي أصيل خلال الأشهر المقبلة، في خطوة غير مسبوقة تعكس تنامي قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة تربية الخيول العربية، إلى جانب دعم وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز صادرات الخيول وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن عملية تصدير الخيول تتم وفق منظومة متكاملة من الإجراءات البيطرية والصحية، تبدأ من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مرورا بمراحل الفحص والحجر البيطري طبقًا لاشتراطات منظمة صحة الحيوان العالمية، بما يضمن سلامة الخيول وجودتها قبل التصدير.

وأضاف أن مسارات التصدير تختلف وفقا لجهة الاستيراد، حيث يتم توجيه الخيول المصدرة إلى الدول الأوروبية إلى محاجر القوات المسلحة قبل شحنها عبر مطار القاهرة، بينما تتجه الخيول المصدّرة إلى الأردن إلى محاجر وزارة الداخلية، ثم يتم نقلها عبر ميناء نويبع في طريقها إلى المملكة.

ولفت إلى أن هذا النجاح المتواصل يعكس تطور منظومة تصدير الخيول في مصر، وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الخيول العربية المصرية عالميًا وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما أكد «المصري» أن الجمعية التعاونية للخيول تعمل على تطوير أدائها لمواكبة المنظومات التعاونية العالمية، في إطار رؤية الدولة، مشيرا إلى أن التعاون يعد حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة وتدعمها في تنفيذ خططها العامة، وفقا لأحكام قانون التعاون الزراعي.