تعليق قوي من رابح ماجر على مواجهة سويسرا بكأس العالم

علق رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، على مواجهة سويسرا، في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس العالم.

وقال في تصريحات صحفية: “تفادي مواجهة إسبانيا قد يكون في صالح المنتخب الجزائري، وقد يكون العكس أيضًا”.

وتابع: “المنتخب الإسباني لم يعد بنفس القوة التي عهدناها في السنوات الماضية، ويتضح ذلك من خلال تعادله في مباراته الأولى أمام الرأس الأخضر”.

تعليق رابح ماجر

وأضاف: “إسبانيا عجزت عن الفوز على منتخب يشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم”.

واختتم: “ربما كانت مواجهة إسبانيا ستكون أسهل للجزائر، وربما تكون مباراة سويسرا أكثر تعقيدًا. في النهاية، كرة القدم لا تعترف بالمنطق، وكل الاحتمالات تبقى واردة”.