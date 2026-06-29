مستشار برنامج المناخ العالمي: التغيرات المناخية وراء موجات الحر في أوروبا

أكد الدكتور مجدي علام، أمين عام خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا تعكس تغيرات مناخية غير مسبوقة، موضحًا أن القارة لم تكن معتادة على هذا المستوى من الاحترار خلال السنوات الماضية.

وقال مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن ارتفاع درجات الحرارة لا يقتصر تأثيره على الإنسان فقط، بل يمتد إلى النباتات والنظم البيئية والمسطحات المائية، حيث يؤدي إلى زيادة معدلات البخر ويؤثر على التوازن البيئي.

وأوضح مجدي علام أن مصر تمتلك نحو 26 ألف كيلومتر من المجاري المائية المفتوحة، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات البخر، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعة الأشجار حول الترع والمجاري المائية يسهم في تقليل فقد المياه وخفض درجات الحرارة.

وشدد مجدي علام على أهمية التكيف مع موجات الحر، من خلال ارتداء الملابس الفاتحة، والإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والاحتماء بالأماكن المظللة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورة مع تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة.