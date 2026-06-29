فتاوى تشغل الأذهان| حكم اللجوء إلى الحقن المجهري لتحديد نوع الجنين.. هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟.. وغدا 15 محرم موعد غسل الكعبة المشرفة

نشر "صدى البلد" عددا من الفتاوى التي تشغل بال الناس والتي وضحتها دار الإفتاء المصرية وبينت حكمها الشرعي، وكان من أبرزها هو حكم اللجوء إلى الحقن المجهري لتحديد نوع الجنين وهل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟ وغيرها من الفتاوى التي نتعرف على حجكمها في السطور التالية.

حكم اللجوء إلى الحقن المجهري لتحديد نوع الجنين

في البداية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم اللجوء إلى الحقن المجهري لتحديد نوع الجنين، خاصة في حالة وجود أربع بنات، والرغبة في إنجاب ذكر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك فرقًا بين "تحديد النسل" و"تحديد نوع الجنين"، فالأول يتعلق بوسائل منع الحمل أو تنظيمه، بينما الثاني يكون عبر تقنيات طبية مثل الحقن المجهري.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن عملية التلقيح الصناعي في ذاتها جائزة شرعًا، وكذلك ما يتم خلالها من اختيار نوع الجنين، موضحًا أن ذلك لا يُعد تدخلًا في خلق الله أو اعتراضًا على مشيئته.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يقوم به الإنسان في هذه الحالة هو مجرد اتخاذ أسباب، بينما الخلق الحقيقي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فقد تنجح العملية أو لا تنجح، وهو ما يؤكد بقاء الأمر في دائرة المشيئة الإلهية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن اللجوء إلى هذه الوسائل لا حرج فيه شرعًا إذا تم وفق الضوابط الطبية والأخلاقية، مشددًا على أن الأصل هو الرضا بما يقدره الله، مع جواز الأخذ بالأسباب دون اعتقاد التحكم الكامل في النتائج.

ما حكم الجمع بين الصلوات دون وجود عذر؟

وفي فتوى أخرى.. أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص حول حكم الجمع بين الصلوات دون وجود عذر، موضحًا أن الأصل في الجمع أن يكون لسبب معتبر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الجمع بين الصلوات بغير عذر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على سبيل الدوام والاستمرار.

وأشار إلى ما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، موضحًا أن ذلك كان لرفع الحرج عن الأمة وليس على سبيل الاعتياد.

وأكد أن الجمع بدون عذر إذا وقع على فترات متباعدة فلا حرج فيه، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذه عادة مستمرة، حتى لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن الجمع يكون مشروعًا عند وجود عذر، كالسفر أو المرض أو الانشغال القهري الذي قد يؤدي إلى خروج وقت الصلاة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأصل، وهو أداء كل صلاة في وقتها إلا لعذر معتبر.

هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟

وفي السياق أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز لصاحب العذر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.

حكم الجمع بين الظهر والعصر للمريض

وذكرت دار الإفتاء أقوال عدد من العلماء ومنهم ما أجازه المالكية للمريض من الجمع الصوري بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت خروجًا من الخلاف في جواز الجمع بالمرض.

يقول العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 5، ط. دار الكتب العلمية): [(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما، (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما للمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.

غدا 15 المحرم موعد غسل الكعبة المشرفة

تستعد رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في أجواء تفيض بالروحانية والجمال لإحياء المراسم السنوية لغسل الكعبة المشرفة، والتي تقام في يوم 15 شهر محرم الهجري.

تبدأ الطقوس المهيبة بتهيئة أدق تفاصيل الكعبة من الداخل؛ حيث تخضع الجدران والأعمدة والأرضيات لعملية تنظيف دقيقة باستخدام ماء زمزم المبارك الممزوج بأجود أنواع ماء الورد والطيب الفاخر.

وتختتم المراسم بتعطير أرجاء البيت الحرام بأفخر أنواع البخور والنفحات العطرية، وسط إجراءات متطورة تضمن الحفاظ على الإرث المعماري والتاريخي للمكان.

وتعد هذه المراسم ليست حدثاً سنوياً، بل هي جزء من منظومة عمل متكاملة ومستدامة تنفذها الرئاسة على مدار العام لرعاية الحرمين الشريفين، وتأكيداً على رسالة العناية المستمرة بقبلة المسلمين جيلًا بعد جيل.

سبب كسوة الكعبة باللون الأسود

من جانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أول من كسا الكعبة المُشرفة هو عدنان الجدّ الأعلى لسيدنا رسول الله ﷺ ، وكانت كسوةً جزئية للكعبة من برودٍ يمانية، وأوصالٍ وثياب، بينما أول من كسا الكعبة المُشرفة كسوةً كاملة بالبرود اليمانية وجعل عليها بابًا وجعل له مفتاحا هو تُبّع اليماني من ملوك حمير باليمن، ثم كساها خلفاؤه من بعده بالجلود والقماش.

واضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه في عهد سيدنا رسول الله ﷺ لم يُردِ النبيّ ﷺ بعد فتح مكة أن ينزع عن الكعبة كسوةَ قريش حتى التقطت شرارةً من النار على إثر تبخير إحدى النساء لها، فاستبدل ﷺ كسوة قريش بكسوة جديدة من البرود اليمانية وهي ثياب مخططة بيضاء وحمراء، فكانت أول كسوة في عهد الإسلام.

وأشار الى أن سبب كسوة الكعبة المُشرفة باللون الأسود؛ أنه لما شكا الناس إلى الخليفة العباسي جعفر المتوكل ذهاب بهاء الكسوة من كثرة التمسح بها، وكانت تُصنع من الحرير الأحمر، فأمر أن يُصنع لها إزاران كل شهرين، ثم جاء بعده الخليفة الناصر العباسي فكساها باللون الأخضر، ثم باللون الأسود، واستقر المسلمون على ذلك.

وتغيير كسوة الكعبة المُشرفة وإكرامها والاعتناء بها من تعظيم شعائر الله؛ قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]