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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
رانيا أيمن

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، مع تباين طفيف بين البنوك العاملة في السوق المصرفية. وسجل أعلى سعر للشراء في بنك QNB الأهلي، بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني NBK، مع استمرار اختلاف الأسعار من بنك لآخر.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 13.109 جنيه في بنك QNB الأهلي.

أعلى سعر للبيع: 13.263 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK.

أقل سعر للريال السعودي اليوم

أقل سعر للشراء: 12.792 جنيه في البنك العقاري المصري العربي.

أقل سعر للبيع: 13.117 جنيه في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

QNB الأهلي: شراء 13.109 جنيه – بيع 13.138 جنيه.

البنك المركزي المصري: شراء 13.108 جنيه – بيع 13.145 جنيه.

HSBC: شراء 13.107 جنيه – بيع 13.132 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

المصرف العربي الدولي: شراء 13.106 جنيه – بيع 13.146 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 13.096 جنيه – بيع 13.130 جنيه.

بنك مصر: شراء 13.085 جنيه – بيع 13.144 جنيه.

البنك الأهلي المصري: شراء 13.085 جنيه – بيع 13.144 جنيه.

بنك البركة: شراء 13.067 جنيه – بيع 13.130 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء 13.062 جنيه – بيع 13.151 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 13.033 جنيه – بيع 13.117 جنيه.

سعر الريال السعودي

كريدي أجريكول: شراء 13.030 جنيه – بيع 13.130 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.969 جنيه – بيع 13.263 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.792 جنيه – بيع 13.141 جنيه.

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