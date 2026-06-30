برصاص شقيقه.. الميراث ينهي حياة رئيس قرية إدفا بسوهاج

تحولت خلافات عائلية على الميراث إلى جريمة مأساوية هزت محافظة سوهاج، بعدما لقي أحمد محمود خليل، رئيس قرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري؛ إثر مشاجرة نشبت مع شقيقه داخل مسقط رأسهما بمركز أخميم شرق المحافظة.

و نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول أحمد محمود خليل إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بطلق ناري، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته رغم محاولات إسعافه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، يرافقه فريق البحث، إلى موقع البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت داخل مسقط رأس المجني عليه بدائرة المركز، بعدما تطورت خلافات بينه وبين شقيقه حول تقسيم الميراث إلى مشاجرة، أقدم خلالها الأخير على إطلاق عيار ناري أصابه إصابة قاتلة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.