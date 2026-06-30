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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل مساعد مدير عام اليونسكو لحماية التراث المصري

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد منظمة اليونسكو برئاسة السيدة ماريا جابرييل، مساعد المدير العام لليونسكو للاتصال والمعلومات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير قطاع الإعلام وحماية التراث المرئي والمسموع، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والسيدة هايدي ميرزا، مسؤولة مشروعات الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو بالقاهرة، والسيد روبرت باروا، مسؤول قطاع التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونسكو، بما يسهم في دعم الإعلام المهني، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من البرامج والمبادرات التي تنفذها المنظمة في مجالات الاتصال والمعلومات، إلى جانب التعاون في جهود الحفاظ على التراث الثقافي المرئي والمسموع المصري وإبراز قيمته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن التعاون مع منظمة اليونسكو يمثل خطوة مهمة لدعم جهود تطوير الإعلام في مصر، مشيرًا إلى أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، إلى جانب دعم المبادرات التي تستهدف الحفاظ على التراث المرئي والمسموع المصري والتعريف به.

من جانبها، قالت ماريا جابرييل، إن المنظمة تتطلع إلى توسيع التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدة أن مصر تمتلك إرثًا ثقافيًا وإنسانيًا فريدًا يستحق المزيد من الجهود للحفاظ عليه والتعريف به، إلى جانب دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلام وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

وجاء اللقاء بالتنسيق مع الدكتور خالد العناني - المدير العام لمنظمة اليونسكو، ووزارة الخارجية المصرية والسفير طارق دحروج – سفير مصر لدى فرنسا.

المهندس خالد عبدالعزيز الأعلى لتنظيم الإعلام ماريا جابرييل المدير العام لليونسكو سبل تعزيز التعاون

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