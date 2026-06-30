شُعبة المُصدِّرين: صادرات الأغذية المصرية تعكس قوة المنتج المصري وتُعزز تنافسيته في الأسواق العالمية

أشاد أحمد زكي، أمين عام شُعبة المُصدِّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس إدارة شُعبة المُصدِّرين بغرفة القاهرة، بالنتائج التي كشف عنها تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أكّد تصدير نحو 180 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال أسبوع واحد، عبر 4150 رسالة غذائية صادرة عن 1370 شركة مصدرة، تضم نحو 730 صنفًا من المنتجات الغذائية.



الأسواق الإقليمية

وأكّد (زكي) أن هذه الأرقام تعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصادرات الغذائية المصرية، وتُعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التزام الشركات المُصدِّرة بالاشتراطات والمعايير التي تُطبقها الهيئة القومية لسلامة الغذاء أسهم في زيادة ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.

وأوضح (زكي) أن تصدر الموالح والعنب والفراولة قائمة صادرات الفاكهة، إلى جانب استمرار البصل والبطاطس والبطاطا في صدارة صادرات الخضراوات، يؤكد امتلاك مصر ميزات تنافسية قوية في العديد من المحاصيل الزراعية، وهو ما يستوجب استمرار التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.



الأداء الايجابى للصادرات

وأضاف أمين عام شُعبة المُصدِّرين أن الأداء الإيجابي للصادرات الغذائية يُمثل أحد المؤشرات المهمة لقدرة الاقتصاد المصري على زيادة موارده من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات التصدير إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.



واختتم (زكي) تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع التصدير يمتلك فرصًا واعدة للنمو، خاصة في ظل جودة المنتجات المصرية وتطور منظومة الرقابة وسلامة الغذاء، بما يُعزز من تنافسية الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني.