وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان دعم استمرارية المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران

جرى اتصال هاتفي بين د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكدا أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم، بما يمهد للانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة تسهم في ترسيخ التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضمان حرية الملاحة اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.

كما تناولا سبل دعم استمرارية المسار التفاوضي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر وصولاً إلى تسوية مستدامة.