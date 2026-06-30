الوزراء السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين، وعلى أمن وحرية الملاحة البحرية في "مضيق هرمز"، مما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد مجلس الوزراء السعودي - خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الثلاثاء في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامن المملكة مع البلدين الشقيقين ودعمها الكامل لكل ما يتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما.

وفي السياق، أعرب المجلس عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تضمن من التأكيد على الشراكة الاستراتيجية للجانبين، واستمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل؛ بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية المصالح المشتركة.