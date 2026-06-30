قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات جذرية في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا بالمونديال
المحكمة العليا الأمريكية ترفض تنفيذ أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالميلاد
استطلاع : البنوك المركزية تتجه لتقليص حيازاتها من الدولار وزيادة أصولها في الذهب
وثّق وصوّر مواقع حساسة .. إسرائيل تعتقل أمريكيًا في تنفيذ مهام استخباراتية لصالح إيران
الأمم المتحدة : مخاطر الغذاء والوقود تهدد الاقتصادات الهشة حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز
شوبير : انتقدوا حسام حسن .. بس بلاش تصفية حسابات مع المنتخب
رئيس الوزراء : ضرورة إنشاء مستشفى جديد في قويسنا لخدمة المحافظات المجاورة
اتصالات النواب توصي بباقات مخفضة للمصريين لا تزيد على 150 جنيه وتصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا
في ذكرى 30 يونيو .. كيف غيّرت الدولة وجه الريف المصري بـ332 مركزًا زراعيًا جديدًا؟
بودر وآيس .. القبض على 6 تجار مخدرات بأكتوبر
لأول مرة .. معالجة صوتية غير مسبوقة لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب وإيران .. الس.كين السويسري في إدارة الضغوط

ضغوط متعددة على طهران
ضغوط متعددة على طهران
ملك ريان

يعتمد دونالد ترامب سياسة تجمع بين العقوبات والضغوط الدبلوماسية والتهديد العسكري في التعامل مع إيران، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً لتحقيق أهداف واشنطن.

يعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً متنوعاً في إدارة العلاقة مع إيران، يقوم على استخدام أدوات ضغط مختلفة في الوقت نفسه، وهو ما دفع محللين إلى تشبيه هذه السياسة بـ”الس..كين السويسري”، في إشارة إلى تعدد الوسائل المستخدمة لتحقيق الهدف ذاته.

وتشمل هذه الاستراتيجية فرض وتشديد العقوبات الاقتصادية، وزيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية، إلى جانب التلويح بالخيار العسكري عند الضرورة، مع استمرار التأكيد على أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً إذا أبدت طهران استعداداً لتقديم تنازلات في القضايا الخلافية، وفي مقدمتها برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.

ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذا النهج إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران دون الوصول إلى مواجهة عسكرية شاملة، بما يسمح لواشنطن بالحفاظ على أوراق القوة والتأثير في أي مفاوضات مستقبلية. 

كما تهدف هذه السياسة إلى طمأنة الحلفاء في المنطقة، وإبقاء إيران تحت ضغط اقتصادي وسياسي مستمر، مع استخدام كل أداة في التوقيت الذي يخدم المصالح الأمريكية.

ويؤكد خبراء أن تنوع أدوات الضغط يمنح الإدارة الأمريكية مرونة أكبر في التعامل مع التطورات المتسارعة، إذ يمكنها الانتقال بين التصعيد والتهدئة وفقاً لمجريات الأحداث، وهو ما يجعل هذه المقاربة واحدة من أبرز سمات السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران


 

عاجل عواجل طهران ايران السكين السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

هبة مجدي

قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه

ترشيحاتنا

شبكة الطاقة في بريطانيا،

بريطانيا بحاجة لـ 218 مليار دولار لتحديث شبكة الطاقة بحلول العقد المقبل

الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة بمقر الأمانة العامة

البرلمان العربي يفتح ملف جرائم الاحتلال.. وخطة لتحرك دولي عاجل

ضغوط متعددة على طهران

ترامب وإيران .. الس.كين السويسري في إدارة الضغوط

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

المزيد