مفيدة شيحة تهنئ الشعب بذكرى 30 يونيو: يوم فارق في تاريخ الوطن

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" عبر قناة قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة في تاريخ مصر الحديث.

وقالت مفيدة شيحة خلال تقديمها حلقة اليوم: "كل سنة ومصر بخير، وكل سنة وشعبنا العظيم في أمن وأمان، ذكرى 30 يونيو ستظل يومًا خالدًا في وجدان المصريين، لأنها جسدت إرادة الشعب وقدرته على الحفاظ على وطنه ومستقبله".

وأضافت أن المصريين قدموا في هذا اليوم صورة مشرفة من الوعي والانتماء، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرًا عن رغبة شعبية واسعة في حماية هوية الدولة المصرية واستقرارها.

وأشارت مقدمة برنامج "الستات" إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات التي تعكس حجم الجهد المبذول من أجل بناء مستقبل أفضل، مؤكدة أن قوة مصر الحقيقية تكمن في شعبها وتماسكه.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بتوجيه التحية لكل المصريين، قائلة إن الاحتفال بهذه الذكرى هو تجديد للعهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، داعية الله أن يحفظ مصر وشعبها دائمًا.