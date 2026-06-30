الخارجية الإيرانية: زيارة مرتقبة لقاليباف إلى الصين وتحذير جديد للولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، سيزور الصين بصفته ممثلًا خاصًا للجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أعضاء الوفد المرافق وبرنامج الزيارة.

وفي مؤتمر صحافي، شدد بقائي على أن إيران ستتخذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها في ما يتعلق بمضيق هرمز، لافتًا إلى استمرار المشاورات مع سلطنة عُمان حول القضايا المرتبطة بإدارة المضيق.

وفي سياق آخر، حذر المتحدث الإيراني من أن ما وصفه بعدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم ستكون له تداعيات سلبية على مسار العلاقات والتفاهمات الحالية، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر في مستقبل المفاوضات الجارية.