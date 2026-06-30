جامعة دمنهور تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

بعث الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وأكد "رئيس جامعة دمنهور" أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تظل علامة فارقة في مسيرة الأمة، ومحطة استعادة للإرادة الوطنية، حينما انتفض المصريون جميعا صفا واحدا، فأعادوا لمصر مسارها، وحموا هويتها، وصانوا مستقبل أبنائها.

وأشار "رئيس الجامعة" إلى أن ثورة 30 يونيو كانت تجسيدا حيا لعبقرية الشعب المصري وقدرته على تجاوز المحن، وإرساء قواعد دولة قوية ومستقرة، منطلقة نحو آفاق التنمية والبناء، ومتمسكة بثوابت الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وثمن "ترابيس" الجهود المخلصة والرؤية المستنيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة مسيرة الوطن، والتي أثمرت عن إنجازات تنموية غير مسبوقة، ومشروعات قومية كبرى، ومبادرات إنسانية غيرت واقع ملايين المصريين، ومهدت الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

واختتم "ترابيس" برقيته داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يكلل جهود فخامة الرئيس بالتوفيق والسداد، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، درعا الوطن وسيفه.