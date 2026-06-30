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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجازات وزارة النقل خلال 12 عاما لبناء الجمهورية الجديدة

جانب من الإنجازات
جانب من الإنجازات
حسام الفقي

أنجزت العديد من المشروعات في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من  ( 2014 - 2026 ) بتكلفة إجمالية تتعدي ال 2 تريليون جنيه (الطرق والكباري –السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي –الموانئ البحرية –الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية –النقل النهري ) ، ومن أهم هذه المشروعات في هذه القطاعات:

في مجال المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية :
يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية  [ السـادس من أكتوبر  - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – مدينة الأثاث – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق – قسطل - أرقين – السلوم  – الطور – رفح – بغداد – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – مرسى مطروح – العاصمة الجديدة – قنا – توشكى – أبو سمبل – المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية ( حوض المتراس - نجع إسو والألومنيوم ) المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ] وتم الآتي :
تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية/يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف  ODP.
تم اسناد إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدان الي شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة  MSC العالمية  وتم البدء في الانشاءات . 
تم التعاقد مع شركة ماك للسيارات لانشاء مصنع تصنيع وتجميع للسيارات بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عام علي مساحة 30 فدان بالمنطقة اللوجيستية باكتوبر وتم البدء في الانشاءات .
تم التعاقد مع شركة الستوم االفرنسية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام لانشاء مصنعين علي مساحة 40 فدان ببرج العرب وتم البدء فى الإنشاءات  .
تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شكاي بورتس" بشأن رغبتها في إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف بمدينة برج العرب على مساحة 133 فداناً.
وفي إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً :
- تفضل رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق .
- جار تطوير ميناء طابا البري .

منظومة النقل النقل تطوير الموانئ البرية الموانئ البرية

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