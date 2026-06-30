أحمد موسى: الدفاع الجوي المصري كسر العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر

هنأ الإعلامي أحمد موسى، القوات المسلحة المصرية وقوات الدفاع الجوي، بمناسبة يوم عيد القوات المسلحة، قائلا :"نحتفل اليوم بيوم عيد قوات الدفاع الجوي الباسلة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدفاع الجوي المصري كسر في حرب اكتوبر العدو الإسرائيلي، واستطاعت قوات الدفاع الجوي اسقاط احدث طائرات في ذلك الوقت، متابعا أن بنيت قوات الدفاع الجوي بعد أن كانت غير موجودة في أعقاب النكسة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قوات دفاع جوي عظيمة وقوية للغاية، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية دورها التاريخي عظيم ويذكره التاريخ دائما.

