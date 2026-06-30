رسميًا.. جيرونا يعلن رحيل 5 لاعبين بعد نهاية فترة إعارتهم

أعلن نادي جيرونا الإسباني، بشكل رسمي، رحيل خمسة لاعبين عن صفوف الفريق مع نهاية موسم 2025-2026، وذلك عقب انتهاء فترات إعارتهم وعودتهم إلى أنديتهم الأصلية.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن فيتور ريس وكلاوديو إتشيفيري عادا إلى مانشستر سيتي، فيما عاد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى برشلونة، بينما عاد هوغو رينكون إلى أتلتيك بلباو، وتوماس ليمار إلى أتلتيكو مدريد، بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق الكتالوني.

ووجّه جيرونا رسالة شكر إلى اللاعبين الخمسة، مثمنًا ما قدموه بقميص الفريق خلال الموسم الماضي، ومتمنيًا لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.

ويواصل جيرونا إعادة ترتيب صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعدما بدأ في إغلاق ملف الموسم الماضي من خلال حسم ملفات اللاعبين المعارين، تمهيدًا لتحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.