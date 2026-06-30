لا ليجا تعلن موعد انطلاق موسم 2026-2027 .. ومورينيو يعود لمواجهة فليك وسيميوني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" موعد انطلاق منافسات موسم 2026-2027، إيذانًا ببداية نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة الإسبانية، في ظل التغييرات الفنية التي شهدتها الأندية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويخوض برشلونة الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري الإسباني، بعدما نجح في التتويج بالبطولة للموسم الثاني على التوالي، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقبه للمرة الثالثة تواليًا، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، الذي أعاد الفريق إلى قمة الكرة الإسبانية خلال الموسمين الماضيين.

ومن أبرز ملامح الموسم الجديد، عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب ريال مدريد، في ولاية جديدة يسعى خلالها لإعادة الفريق الملكي إلى منصة التتويج واستعادة لقب الدوري من غريمه التقليدي برشلونة.

وسيكون مورينيو أمام تحديات قوية في ظل المنافسة المنتظرة مع برشلونة بقيادة فليك، إلى جانب أتلتيكو مدريد الذي يواصل الاعتماد على مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الطامح لقيادة فريقه للمنافسة بقوة على لقب الليجا.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد صراعًا كبيرًا بين كبار الدوري الإسباني، في ظل رغبة كل فريق في تعزيز صفوفه والمنافسة على لقب البطولة منذ الجولات الأولى.