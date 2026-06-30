الأهلي يطالب بتطبيق اشتراطات التراخيص على جميع الأندية

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة ولجنة التراخيص بتطبيق الاشتراطات والمعايير على جميع الأندية المنافسة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

الأهلي

وأوضح أن الأهلي تقدم إلى اتحاد الكرة ولجنة التراخيص بجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالموقف المالي للنادي، بما في ذلك مستحقات الضرائب والتأمينات ووزارة المالية، إلى جانب الموقف المالي للشركات المملوكة للنادي.

وأضاف أن الأهلي شدد في طلبه على ضرورة تطبيق الاشتراطات بشفافية على جميع المنافسين، خاصة بعد اعتراف رئيس نادي الزمالك، خلال أحد البرامج الإعلامية، بوجود مستحقات ضريبية على النادي تتجاوز 3 مليارات جنيه، بخلاف مستحقات التأمينات، مؤكدًا أن معايير التراخيص يجب أن تُطبق على الجميع دون استثناء.