بعد تكرار وفاة طلاب الثانوية.. كيف تحمي ابنك من فخ الأزمة القلبية نتيجة الضغوط

تزامنًا مع موسم امتحانات الثانوية العامة وما يصاحبه من توتر وقلق يعيشه مئات الآلاف من الطلاب وأسرهم، وتتزايد التساؤلات حول تأثير الضغوط النفسية الحادة على صحة الطلاب، خاصة بعد وقوع حالات وفاة مفاجئة لشباب في مقتبل العمر. ورغم أن كثيرين يربطون هذه الوقائع بالإجهاد البدني أو الأمراض المزمنة، فإن المتخصصين يؤكدون أن التوتر النفسي قد يكون في بعض الأحيان عاملًا رئيسيًا يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في القلب قد تنتهي بالسكتة القلبية المفاجئة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد مجدي، أستاذ القلب بمعهد القلب، أن الوفاة المفاجئة لدى الشباب لا تكون دائمًا نتيجة انسداد في الشرايين أو أزمة قلبية تقليدية، وإنما قد ترتبط باضطرابات كهربائية خطيرة داخل القلب تظهر تحت تأثير الضغوط النفسية الشديدة.

اضطراب كهربائي بالقلب قد يظهر مع التوتر الشديد

وأشار الدكتور أحمد مجدي إلى أن التعرض لضغط نفسي عنيف يؤدي إلى ارتفاع مستوى الهرمونات العصبية داخل الجسم، وهو ما قد يتسبب في حدوث اضطرابات كهربائية مفاجئة بالقلب، تعرف بالذبذبات البطينية، وهي من أخطر أنواع اضطرابات نظم القلب، لأنها قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ خلال ثوانٍ.

وأضاف أن هذه الحالات قد لا تُظهر أي علامات واضحة حتى بعد تشريح القلب، لأن المشكلة لا تكون في عضلة القلب نفسها أو في الشرايين، وإنما في النظام الكهربائي المسؤول عن تنظيم ضربات القلب، وهو أمر لا يمكن اكتشافه إلا من خلال فحوصات متخصصة ودراسات دقيقة لكهربية القلب.

وأكد أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم استعداد وراثي للإصابة بهذه الاضطرابات، خاصة إذا سبق تسجيل حالات وفاة مفاجئة أو أمراض وراثية بالقلب داخل الأسرة، كما أن هناك أمراضًا مثل تضخم عضلة القلب قد تنتقل بين أفراد العائلة، وترفع من احتمالات الإصابة باضطرابات كهربائية قد تنتهي بتوقف القلب بصورة مفاجئة.



الشباب أكثر عرضة لاضطرابات كهربية القلب

وأوضح أستاذ القلب أن الاعتقاد السائد بأن الوفاة المفاجئة تعني دائمًا الإصابة بأزمة قلبية أو انسداد في الشريان التاجي ليس دقيقًا بالنسبة للشباب، لافتًا إلى أن الاحتمال الأكبر في الأعمار الصغيرة يكون اضطرابات كهرباء القلب، وليس الجلطات القلبية التي تنتشر بصورة أكبر بين كبار السن.

وأضاف أن هذه الاضطرابات قد تظل صامتة لسنوات طويلة، ولا تظهر إلا عند التعرض لضغط نفسي أو انفعال شديد أو مجهود عنيف، وهو ما يجعل الاكتشاف المبكر أمرًا بالغ الأهمية.

متى يجب إجراء الفحوصات؟

وشدد الدكتور أحمد مجدي على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية للطلاب والشباب، خاصة عند الانتقال بين المراحل الدراسية أو قبل ممارسة الأنشطة الرياضية، موضحًا أن الفحص المبكر قد ينقذ حياة الكثيرين.

وأوضح أن رسم القلب والموجات الصوتية على القلب يعدان من أهم الفحوصات التي تساعد في اكتشاف بعض الأمراض مبكرًا، خاصة إذا كان الطالب يعاني من أعراض مثل اضطراب ضربات القلب، أو نوبات إغماء متكررة، أو آلام بالصدر، أو إذا كان هناك تاريخ مرضي داخل الأسرة يتعلق بأمراض القلب أو الوفاة المفاجئة.

وأضاف أن اكتشاف هذه الحالات مبكرًا يتيح للأطباء التدخل بالعلاج المناسب، سواء بالأدوية أو من خلال تركيب أجهزة تنظيم أو صدمات كهربائية للحالات التي تستدعي ذلك، وهو ما يقلل بشكل كبير من احتمالات حدوث الوفاة المفاجئة.

خبير تربوي: الأزمة ليست في الامتحان بل في الضغوط المحيطة بالطالب

من جانبه، أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن موسم الثانوية العامة أصبح يشهد ضغوطًا نفسية غير مسبوقة على الطلاب، لكنه يرى أن مصدر هذه الضغوط في كثير من الأحيان لا يكون الامتحان نفسه، وإنما البيئة المحيطة بالطالب.

وأوضح أن بعض الأسر تضع أبناءها تحت ضغط مستمر لتحقيق مجموع معين، مع تكرار المقارنات بين الطالب وأقاربه أو زملائه، وهو ما يضاعف من مشاعر القلق والخوف من الفشل، ويجعل الطالب يشعر بأن مستقبله بالكامل مرتبط بورقة امتحان.

وأضاف أن هذا النوع من الضغوط النفسية قد ينعكس بصورة خطيرة على الحالة الصحية، حيث يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر داخل الجسم، وهو ما قد يؤثر على الدورة الدموية ووظائف القلب والمخ، خاصة لدى من لديهم استعداد صحي أو وراثي.

رسالة إلى أولياء الأمور: لا تجعلوا المجموع أهم من الأبناء

وشدد الخبير التربوي على أن النصيحة الأهم في هذه المرحلة يجب أن تُوجَّه إلى أولياء الأمور قبل الطلاب، مطالبًا الآباء والأمهات بالتوقف عن ممارسة الضغوط المبالغ فيها على أبنائهم.

وقال إن تكرار عبارات مثل "لابد أن تحصل على مجموع معين" أو "انظر إلى ابن خالتك أو ابن عمك" يترك آثارًا نفسية سلبية قد لا يدركها كثير من الأسر، مؤكدًا أن المقارنات المستمرة تضع الطالب في دائرة من التوتر والإحباط قد يصعب الخروج منها.

وأضاف أن حياة الأبناء وصحتهم النفسية والجسدية أهم بكثير من أي مجموع أو كلية، داعيًا الأسر إلى دعم أبنائها نفسيًا ومنحهم الثقة بدلاً من إشعارهم بأن الفشل في الثانوية العامة يعني نهاية الحياة.

الثانوية العامة ليست نهاية الطريق

وأكد الدكتور مجدي حمزة أن النظرة التقليدية التي تعتبر الثانوية العامة المحطة الوحيدة للنجاح لم تعد مناسبة للواقع الحالي، موضحًا أن سوق العمل أصبح يعتمد على المهارات والكفاءة أكثر من اسم الكلية.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور العديد من المسارات التعليمية الجديدة، وفي مقدمتها الكليات التكنولوجية والتخصصات الحديثة، والتي توفر فرصًا واعدة للخريجين وتفتح مجالات عمل متنوعة داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن كثيرًا من النماذج الناجحة لم تكن من خريجي الكليات التقليدية، وهو ما يؤكد أن النجاح الحقيقي لا يرتبط فقط بالمجموع، وإنما بالإصرار والاجتهاد واستثمار القدرات الشخصية.

نصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات

ووجه الخبير التربوي مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة، داعيًا إياهم إلى دخول الامتحانات بهدوء وثقة، وعدم السماح للخوف أو القلق بالسيطرة عليهم.

كما شدد على أهمية تنظيم ساعات النوم، والحصول على فترات راحة كافية، والابتعاد عن التفكير المبالغ فيه في النتائج قبل انتهاء الامتحانات، مع الحرص على التقرب إلى الله والمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن، لما لذلك من أثر إيجابي في بث الطمأنينة والسكينة داخل النفس، وهو ما يساعد على تحسين التركيز وتقليل مستويات التوتر.



تكشف آراء الخبراء أن الضغوط النفسية ليست مجرد حالة عابرة يعيشها الطلاب خلال موسم الامتحانات، بل قد تتحول في بعض الحالات إلى خطر حقيقي على الصحة، خاصة لدى من يعانون من أمراض قلبية أو اضطرابات وراثية غير مكتشفة. فالثانوية العامة محطة مهمة في حياة الشباب، لكنها ليست نهاية الطريق، بينما تظل سلامة الأبناء ومستقبلهم الحقيقي هي النجاح الأكبر الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع.