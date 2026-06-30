إعلامي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمهاجمي حسام حسن

وجه الاعلامي ابراهيم عبد الجواد رسالة لمهاجمي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

واكد عبدالجواد في تصريحات تليفزيونية “ حسام حسن وابراهيم حسن مش هيحبوا حد اكتر من نفسهم لانهم اكتر ناس عايزين ينجحوا دلوقتي دول اتفرموا على ما وصلوا للمكان ده .. هو مين كان يعرف هيثم حسن قبل ما ييجي؟ هل لو مكانش ضمه من البداية كان حد قال حاجة؟ بيتقال انه بيلعب زيكو عشان هو اختياره طب ما هيثم حسن اختياره ”

واضاف قائلا “اتقال انه بيعشق تريزيجيه هداف الأهلي ما هو قعده دكة اهو في كاس العالم لـ زيكو .. هل حد كان يتوقع انه يقعد زيزو وتريزيجيه ويلعب زيكو؟ خليك امين ومنصف عشان العملية بدأت توسع .. الناس اللي بتصفي حسابات دول لازم نخليهم على جنب ”

وتابع “حسام وابراهيم معندهمش الحكاية بتاعة فلان بيلعب فين ومبيلعبش فين .. هما عايزين يكسبوا حتى لو بلاعيبة من السنبلاوين”.