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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اتحاد الطاقة اللاسلكية يعتمد ترقية معيار «Qi2» ليصل إلى 50 واط

Qi2
Qi2
احمد الشريف

كشفت مخرجات الاجتماع الأخير لاتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) عن قفزة تكنولوجية غير مسبوقة ستغير قواعد اللعبة في سوق الملحقات الذكية. 

وأكد تقرير فني موسع نشره موقع "9 تو 5 جوجل" (9to5Google) العالمي لعام 2026، اتفاق الشركات الأعضاء رسمياً على خارطة طريق لـ تحديثات المعيار المغناطيسي الحديث "Qi2"، مستهدفة رفع قدرة دفق الطاقة اللاسلكية لتصل إلى 50 واط بدلاً من الحد الحالي صامتاً وبدون تعقيدات واجهية مصنعية.

تفكيك ترقية الـ 50 واط وأثر المعيار المغناطيسي 

تستهدف الهندسة المصنعية المحدثة للمعيار سحق الفجوة الزمنية بين الشحن السلكي واللاسلكي التقليدي طوال فترات الاستخدام الشاق. 

وتمنح التسريبات الصادرة عن كواليس الاجتماع لعام 2026 دلالات قاطعة على أن الوصول إلى قدرة 50 واط سيتيح شحن بطاريات الهواتف الرائدة بنسبة 100% في مدد زمنية قياسية، بفضل تطوير ملفات الاستقبال النحاسية المصقولة، مما ينهي عهد البطء التشغيلي لملحقات الطاقة الافتراضية.

بروتوكولات معالجة النبضات وأتمتة  

تمنح مواصفات الجيل المطور من "Qi2" الأجهزة المتوافقة خطوط دفاع برمجية معاصرة ومكثفة لضمان استقرار المكونات الفيزيائية. 

وحرص مبرمجو المعايير بوادي السيليكون على تهيئة شفرات أمان تتولى أتمتة خفض ديناميكية التيار في أجزاء من الثانية فور رصد أي ارتفاع طاقة، مما يحمي اللوحة الأم للهاتف والمعالج من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية صامتاً.

ترقب حذر يسيطر على قطاع التجزئة 

تفتح الطفرة التشغيلية الجديدة لشبكات الشحن المغناطيسي آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول في مصر لعام 2026؛ ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن ترقية قدرات الشحن اللاسلكي تمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يلائم متطلبات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على سرعة شحن عتادهم النقال لتسييل وإدارة مشاريعهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

Qi2 WPC الطاقة اللاسلكية

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