الكهرباء توقع عقدًا لتوسعة محطة سمالوط لدعم استقرار الشبكة القومية

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا لإنشاء محطة محولات بني خالد الجديدة وتوسعة محطة محولات سمالوط.

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى إنشاء محطة محولات بني خالد الجديدة جهد 11/66 ك.ف بسعة 3 × 40 م.ف.أ من النوع التقليدي AIS إلى جانب توسعة محطة محولات سمالوط جهد 11/66/220/500 ك.ف بإضافة خليتي خط جهد 66 ك.ف من النوع AIS وذلك بنظام تسليم المفتاح.

ويهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية واستيعاب الأحمال المتزايدة بالمنطقة وربطها بالشبكة الكهربائية القومية بما يسهم في رفع كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات التنمية وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية دعمًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة .

شهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي والمهندس مصطفي حميدة مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي.